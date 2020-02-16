Ехали в Польшу: два автобуса с пассажирами попали в аварию под Полтавой, фото

Два рейсовых автобуса с пассажирами попали в ДТП на выезде из Полтавы они столкнулись с грузовиком.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ФАКТЫ".

Предварительно известно, что произошло столкновение грузовика "Scania", микроавтобуса "Mercedes Sprinter", рейсом "Харьков - Познань", и пассажирского автобуса "Setra".

Двумя бригадами скорой в медицинские учреждения Полтавы для обследования доставили пятерых пассажиров "Mercedes": двух женщин (1950 и 1969 г.р.) и трех мужчин (1955, 1985 и 1986 г.р.). Все - жители Полтавской области.

"Предварительно известно, что водитель фуры, не выдержав безопасную дистанцию, въехал в микроавтобус, который от удара догнал автобус, ехавший впереди, - сообщила инспектор ГУ ЧП в Полтавской области Полина Ларина. - К счастью, пассажиры серьезных травм не получили. пятеро из них на двух каретах скорой помощи доставлены для обследования в больницу. в основном у них ушибы мягких тканей, у одного, похоже, сломан нос".

Полиция работает над изучением обстоятельств ДТП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

Еще одна крупная авария произошла 29 января в поселке Дачное на трассе "Киев-Одесса", в ДТП пострадали 11 автомобилей.