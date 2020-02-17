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Стало известно о смерти ветерана АТО с позывным "Спартак", воевавшего за ДАП: фото

понедельник, 17 февраля 2020, 16:59
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В Славутиче на 47 году жизни умер ветеран АТО Евгений Арефьев с позывным "Спартак".

Об этом сообщает Славутичский городской совет в Facebook.

"Защитник Украины, военный по зову сердца, настоящий офицер-профессионал, имел позывной Спартак. Ответственный командир, всегда заботился о солдатах. Киборг, воевавший за Донецкий аэропорт. Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь. Он любил жизнь и ушел из нее настоящим защитником нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за проявленное особое мужество он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Как сообщал "Апостроф", 2 декабря 2018 в Луцке умер 24-летний ветеран АТО Максим Бабий .

Также в дорожно-транспортном происшествии 10 декабря 2019, погиб ветеран АТО, бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен .

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