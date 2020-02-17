Весна близко: синоптик порадовала украинцев свежим прогнозом

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на вторник, 18 февраля, и сообщила, что вскоре в Украину придет весеннее потепление.

Об этом она написала в Facebook.

18-го февраля в Украине ожидается дневная температура воздуха +5 +13 градусов. Дожди наиболее вероятные в западной части, однако возможны в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.

Ветер будет с запада и юго-запада, спокойный, чем сегодня, умеренный.

В Киеве вторник ожидается теплым, +8 +10 градусов, существенные осадки - вряд ли.

Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет ближе к выходным.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.