На Донбассе пассажирский автобус сбил двух человек: фото с места ЧП

В среду, 19 февраля, в Мариуполе произошла авария, пострадали два человека, которые находились на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает Полиция Донбасса.

Там автобус "Богдан" под управлением водителя 1966 года въехал в остановку общественного транспорта.

Травмы получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По предварительной информации, водителю стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на среду, 19 февраля, в Николаевской области на трассе "Киев-Одесса" столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

Напомним, что в оккупированном Донбассе, вблизи Новоазовска, в четверг, 6 февраля, произошло жуткое ДТП с рейсовым автобусом "Горловка-Севастополь", который вылетел в кювет вместе с пассажирами, в результате чего пострадали около двадцати человек, еще как минимум двое погибли, впоследствии жертв может оказаться и больше.