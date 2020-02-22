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Крупная сеть магазинов оскандалилась с поздравлением украинцев с российским праздником: фото

суббота, 22 февраля 2020, 10:02
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Известный украинский магазин техники, сеть которых есть по всей стране, поздравил украинцев с Днем защитника отечества.

Об этом сообщает на Twitter-странице crazy_mechan.

К 23 февраля торговая сеть подготовила поздравительные открытки для своих клиентов.

"Прилетело письмо... Если захотите что-то покупать в "Цитрусе", вспомните кому деньги несете. Зашкварники", - написали в сети и опубликовали открытку.

Напомним, что в Украине праздник День защитника отечества 23 февраля, который празднуется в России, перенесли на другую дату и переименовали. С 2014 года украинцы отмечают День защитника Украины 14 октября.

Как сообщал "Апостроф", крупное американское издание The New York Times опубликовало статью про украинского олигарха Игоря Коломойского, в которой показало карту Украины без Крыма.

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