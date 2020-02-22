Сети разгневало заявление Лукаш на шоу Шустера про убийства на Майдане: видео

Экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш устроила скандал из-за истории якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Все началось с того, что Лукаш влезла в выступление бывшего прокурора ГПУ Сергея Горбатюка, заверив, что "один майдановец убил другого". Более того, она озвучила имена предполагаемых участников конфликта.

"Как вы получили доступ к материалам дела?" - возмутился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Не советую вам меня перебивать", - выдала Лукаш, заявив, что в реестре судебных решений указано, что "Сергею Дидичу, Герою Украины переехал голову майдановец, а другие майдановцы его ограбили".

После ее слов студия взорвалась криками. Лукаш призвали перестать озвучивать непроверенную информацию, она же оправдалась, что все нашла в реестре.

"Закричали, закричали", - возмутилась Лукаш, - у меня есть папочка с материалами дела и каждый из вас закроет свой рот", - добавила она.

"Подождите, мы здесь говорим о последствиях диктаторских законов. Госпожа Лукаш тогда была министеркой юстиции. Это она ответственна за бойню на Майдане, даже не представитель "Беркута!" - "взорвался" Вятрович. Его поддержали другие гости студии, заявив, что Лукаш врет.

Пользователи сети возмущены таким поведением Лукаш, о чем и пишут в соцсетях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети обратили внимание на фото экс-депутата Надежды Савченко с экс-министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим нардепом Еленой Бондаренко. Они стали гостями программы "Каждый из нас президент" на телеканале ZIK и вместе обсуждали актуальные вопросы.