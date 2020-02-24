Оборонзаказ хотят сорвать: детали скандала с новой техникой для ВСУ

Частная компания Научно-производственное объединение "Практика" отрицает обвинения в завышении цен на специализированный бронированный автомобиль (СБА) семейства "Козак" – "Козак 2".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

В 2016 году НПО "Практика" заключило с Министерством обороны контракт на производство СБА "Козак – 2" стоимостью 8,410 млн гривен за единицу. В следующем году контракт был выполнен, всего было поставлено около 10 единиц техники. Отметим, в компании не указывают точные цифры поставок, ссылаясь на документы с ограниченным доступом.

По словам председателя совета директоров НПО "Практика" Олега Высоцкого, в 2018 году Минобороны предложило заключить следующий контракт на поставку порядка 30 единиц "Козак-2" с сохранением договорной цены. При этом было подписано дополнительное соглашение, которое позволяло пересмотреть цену по завершению контракта.

"Мы трижды обращались в Минобороны с просьбой пересмотреть стоимость контракта. В результате нам пересчитали по 8,900 млн гривен за единицу, а фактические расходы на его изготовление составили 9,120 млн гривен. Оспаривать в суде нет смысла, в контракте четко прописано, что заказчик не обязан оплачивать расходы исполнителя, если стоимость готового продукта превышает его ориентировочную стоимость", - рассказывает детали контракта Высоцкий.

Удорожание стоимости "Козак-2" объясняют ростом цен на комплектующие, показатели инфляции и индексацией заработных плат рабочему коллективу.

Отметим, в СМИ появились публикации, о закупке Минобороны СБА "Козак-2" по завышенным ценам. Сообщалось, что в январе 2019 года стоимость одной машины составляла 8,400 млн гривен, а к декабрю выросла до 9,400 млн гривен. Государству был нанесен ущерб на сумму более $ 4 млн.

В компании считают, что обвинение в махинациях создаются искусственно, с целью сорвать Государственный оборонный заказ 2020 года. Но не исключено, что это могут быть происки конкурентной борьбы. "Практика" подает в ГОЗ-2020 новую разработку СБА "Козак-2М1". В отличие от предыдущей модификации, это полностью новый автомобиль разработанный и построенный на элементах шасси компании IVECO(Италия). В новой машине решили отказаться от рамы, как в "Козак-2", у нее несущий кузов. Что по мнению разработчиков позволяет повысить проходимость, обеспечить устойчивость при высокой маршевой скорости. Напомним, по сути "Козак-2" является бронекапсулой размещенной на шасси того же IVECO.

Стоимость шасси составляет порядка 25-30% производства машины. Шасси является не единственной импортной комплектующей, всего таких около 400 на 16453 единиц, из которых состоит "Козак-2М1".

Претендует получить государственный заказ и частная компания "Украинская бронетехника". Согласно открытой информации, в проект закупок включены их СБА "Новатор" и "Варта".

Среди украинских частных производителей бронетехники, кроме "Практики", СБА выпускают КрАЗ, "Украинская бронетехника" и корпорация "Богдан".

Семейство бронеавтомобилей КрАЗ представлено "Кугуар"(построен на шасси Toyota Land Cruiser), "Спартан"( Ford F550), "Шрек"( КрАЗ-5233). "Украинская бронетехника" – "Новатор"( Ford F550) и "Варта"(МАЗ-5434), "Богдан" – "Барс-6"( Kia KM450) и "Барс-8"( Dodge Ram).

Проект государственного оборонного заказа был утвержден на заседание Совета национальной безопасности и обороны 18 февраля 2020 года на сумму 21,25 млрд гривен. Документ сформирован Минобороны на основании потребностей, определенных Генштабом Вооруженных сил Украины.