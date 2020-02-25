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Имена хранят под секретом: в Нидерландах сделали громкое заявление по катастрофе MH17 на Донбассе

вторник, 25 февраля 2020, 23:59
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Личности тринадцати свидетелей, проходящих по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году боинге Малазийских авиалиний МН17, в целях безопасности будут сохранены в тайне.

Об этом сообщает нидерландская новостная программа Nieuwsuur.

В частности, персональные данные этих 13 свидетелей не будут разглашаться, поскольку по данным прокуратуры, они "подвергаются значительным рискам".

Четырем подозреваемым предъявляют обвинение в убийстве, поскольку они "умышленно подвергли самолет опасности".

По данным, они предоставили "командиру (ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхол, где предусмотрены повышенные меры безопасности.

Подробнее о том, почему Россия не оставляет попыток пересмотреть результаты расследования по Boeing, читайте в материале "Апострофа": Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17 .

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