Паника в Черновцах из-за угрозы коронавируса: власти сделали важное уточнение

В Черновцах медики призвали буковинцев не паниковать из-за информации о госпитализации жительницы Черновцов с симптомами ОРВИ, которая вернулась из Италии, где жертвами коронавируса стали уже семь человек.

Об этом сообщает "Молодой буковинец".

Заместитель директора департамента здравоохранения Мария Полищук заявила, что пока что пациентка находится в областной инфекционной больнице под наблюдением медиков.

Медики рассказали, что женщина сама обратилась за помощью, поскольку вернулась из Италии и обнаружила у себя повышенную температуру.

"Пациентка вчера прибыла из аэропорта Бергамо в аэропорт Сучави, оттуда вернулась на такси в Черновцы. После этого она почувствовала себя плохо и обратилась за помощью. Сейчас пациентка получает необходимое лечение, за ней наблюдают", - сказала Мария Полищук.

В черновчанки взяли необходимые анализы и отправили в лабораторию.

По словам Полищук, результаты будут готовы через некоторое время, и как только они станут известны, их обнародуют.

"Сейчас у нас нет оснований считать, что у черновчанки обнаружили коронавирус. Мы протестируем эту пациентку прежде всего на грипп, тем временем уже направили образец в Центр общественного здоровья, чтобы в кратчайшие сроки получить результаты", - добавила и.о. директора областного лабораторного центра МЗ Наталья Гопко.

Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет.

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