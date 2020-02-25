RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

19:41
Фермер наткнулся у реки на странные валуны - оказалось, 20 млн лет назад они были живыми существами Lime
19:12
Где смотреть онлайн Наполи - Барселона: расписание трансляций
19:02
Как носить скинни и не выглядеть глупо: 4 лайфхака для девушек plus-size Lime
18:50
Где смотреть онлайн Челси - Бавария: расписание трансляций
18:12
Украинская модель заработала на показе Жана-Поля Готье более 100 тысяч, но вернулась домой ни с чем Lime
17:55
Криштиану Роналду показал, как купает четверых детей, и это самое милое фото в Instagram футболиста Lime
17:51
Ястремская уверенно победила одну из лучших теннисисток мира на престижнейшем турнире
17:40
Украинский ведущий решил обвенчаться с женой спустя два года брака Lime
17:25
Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян и Шер вместе снялись в эффектной фотосессии в стиле 60-х Lime
17:09
Go-A ответили, станут ли общаться с российской прессой на Евровидении-2020 Lime
16:34
Страсти по Месси: в Италии помпезно встретили лучшего футболиста мира - видео
16:27
Нападающий "Динамо" получил серьезнейшее наказание за допинг
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Паника в Черновцах из-за угрозы коронавируса: власти сделали важное уточнение

вторник, 25 февраля 2020, 18:41
переглянути новину українською

В Черновцах медики призвали буковинцев не паниковать из-за информации о госпитализации жительницы Черновцов с симптомами ОРВИ, которая вернулась из Италии, где жертвами коронавируса стали уже семь человек.

Об этом сообщает "Молодой буковинец".

Заместитель директора департамента здравоохранения Мария Полищук заявила, что пока что пациентка находится в областной инфекционной больнице под наблюдением медиков.

Медики рассказали, что женщина сама обратилась за помощью, поскольку вернулась из Италии и обнаружила у себя повышенную температуру.

"Пациентка вчера прибыла из аэропорта Бергамо в аэропорт Сучави, оттуда вернулась на такси в Черновцы. После этого она почувствовала себя плохо и обратилась за помощью. Сейчас пациентка получает необходимое лечение, за ней наблюдают", - сказала Мария Полищук.

В черновчанки взяли необходимые анализы и отправили в лабораторию.

По словам Полищук, результаты будут готовы через некоторое время, и как только они станут известны, их обнародуют.

"Сейчас у нас нет оснований считать, что у черновчанки обнаружили коронавирус. Мы протестируем эту пациентку прежде всего на грипп, тем временем уже направили образец в Центр общественного здоровья, чтобы в кратчайшие сроки получить результаты", - добавила и.о. директора областного лабораторного центра МЗ Наталья Гопко.

Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет.

Подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

От коронавируса в ОРДЛО может умереть столько же людей, как и в Китае - доктор медицинских наук

Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук

Аттракцион невиданной "щедрости": в последнюю неделю зимы погода покажет нам все

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: