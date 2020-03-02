RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 марта

15:36
Спасет только срочная смена курса: Тимошенко высказалась о невыполнении бюджета
15:21
Экс-главу "Автодорог Украины" Гриненко заподозрили в поддержке "тендерных троллей" Амирханянов - СМИ
14:36
Умер немецкий художник-концептуалист Улай - соавтор перфомансов Марины Абрамович Lime
14:20
Бывают дни, когда я в депрессии: онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, как живет с 4 стадией рака Lime
14:05
Есть все основания: Тимошенко обратилась к властям по земельному референдуму
14:01
"Большая Стройка" даст 150 тысяч рабочих мест в дорожной отрасли - координатор программы Юрий Голик
13:56
В "Слуга народа" анонсировали скорые "посадки": опубликовано видео
13:52
Девушка сделала тату на глазах, но цена услуги оказалась слишком высокой - зрение ей уже не вернуть Lime
13:33
Появились интересные данные о работе Богдана после отставки из ОПУ
13:33
Губернатор времен Януковича: СМИ рассказали о подготовке скандального назначения в пенитенциарную службу
13:22
Меган Маркл может получить роль в супергеройском блокбастере Lime
13:22
В СМИ предсказали отставку Гончарука и назвали его преемника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Одно из сильнейших ведомств: у Зеленского приняли решение по судьбе Авакова на посту главы МВД

понедельник, 02 марта 2020, 15:29
переглянути новину українською

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский убежден, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков остаться в обновленном Кабмине на этой же должности.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LB.ua.

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что в определенных своих направлениях министерства просто не справились. Это можно сказать о большинстве министерств. Кроме одного - это Министерство внутренних дел. Потому что в этом направлении однозначно надо признать - это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся многие мои коллеги и депутаты", - заявил он.

Председатель профильного парламентского комитета прогнозирует, что Авакова переназначат в новый состав Кабмина.

"Убежден, что министр Аваков должен остаться в новом правительстве. Думаю, что к нему вопросов точно будет меньше. Ведь во многих направлениях он действительно подставил плечо своим коллегам в Кабмине. Я имею в виду эвакуацию наших людей из Уханя из-за коронавируса. Хотя это была прямая ответственность Министерства здравоохранения, но Нацгвардия и полиция подставили плечо - и массовых беспорядков не было. Да, есть вопросы к Министерству здравоохранения по обеспечению правильной коммуникации. Поэтому мой прогноз - министр Аваков однозначно должен остаться работать в обновленном Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечено строй. Министр справляется с теми вызовами, которые стоят перед МВД", - считает нардеп.

Напомним, что внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта, на котором скорее всего рассмотрят вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, может стать спусковым крючком для волны ротаций в рядах чиновников действующего Кабмина.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Производство бронетехники в Украине находится в ступоре, все сроки сорваны - Сергей Згурец

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: