В Кривом Роге на ходу загорелся автобус с людьми, есть пострадавшие: видео

В Кривом Роге загорелся автобус "ЛАЗ", в результате пожара пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в микрорайоне 5-й Заречный Покровского района в ночь на 2 марта

Внутри автотранспорта находился водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарных.

В результате возгорания, 2 мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица.

Огнем уничтожено служебный автобус производственного предприятия на площади 33 кв.м.

Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:15.

К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 марта, на Соломенской площади в столице загорелся маршрутный автобус.