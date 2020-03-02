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В "Слуга народа" анонсировали скорые "посадки": опубликовано видео

понедельник, 02 марта 2020, 13:56
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Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко пообещал скорые "посадки" украинцам.

Об этом сообщает Инсайдер UA в Telegram.

По словам Корниенко, раз "пришла весна, много людей ожидают посадок", значит "это надо будет делать".

Он считает, что парламенту нужно прежде всего выяснить у генпрокурора и НАБУ, что им "мешает выдвигать конкретные подозрения".

Как ранее сообщал "Апостроф", стало известно сколько зарабатывают нардепы. Больше всех из руководства партии "Слуга народа" за январь официально заработал первый заместитель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное заседание Верховной Рады на 4 марта.

Подробнее о том как идет реформа прокуратуры и борьба с коррупцией читайте в материале "Апострофа": Украинцев могут удовлетворить только посадки людей уровня Порошенко - Виктор Чумак.

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