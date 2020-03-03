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Гончарук уйдет: нардеп анонсировал громкие ротации в Кабмине и назвал фамилии

вторник, 03 марта 2020, 12:20
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы написал заявление об увольнении, на внеочередном заседании Верховной Рады, 4 марта, Кабмин ждет перезагрузка.

Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в Telegram.

"Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице - не найден. Минэкономики - Милованов. Минфин - Уманский. Минюст - Малюська. Минобразования - Новосад. МВД - Аваков", - написал он.

По его словам, новые лица будут объявлены президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня на заседнии фракции "Слуга народа".

Позже он добавил, что вслед за министром финансов Оксаной Маркаровой будет уволен глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Напомним, что внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта, на котором скорее всего рассмотрят вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, может стать спусковым крючком для волны ротаций в рядах чиновников действующего Кабмина.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

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