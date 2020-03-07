Соратницу Януковича заметили в Киеве в веселой компании: фото и видео

Бывшую главу Министерства здравоохранения Украины времен экс-президента Виктора Януковича Раису Богатыреву, которую ранее задержали в аэропорту, заметили в ресторане Киева.

Об этом сообщает издание "Буквы".

В частности, Богатырева вместе с родственниками отдыхала в ресторане Napole. На фото и видео заметно, что она развлекается и смеется в компании.





Напомним, экс-министр вернулась в Украину в августе 2019 года и ее сразу задержали в аэропорте "Жуляны" (Киев).



28 августа Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержание под стражей на срок 60 дней. Также была определена сумма залога в 6 млн гривен.

На следующий день Богатырева вышла из СИЗО после внесения залога народным депутатом Вадимом Новинским. На данный момент она находится под следствием по открытому Генпрокуратурой делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Ей, в частности, вменяли растрату 63,5 млн гривен при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам.

Раиса Богатырева была министром здравоохранения дважды – с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014. Уволена 23 февраля 2014 года постановлением Верховной Рады.

Как сообщал "Апостроф", Раиса Богатырева владела тремя квартирами в Киеве, апартаментами в Ялте, дачей в Конча-Заспе и двумя домами в окрестностях столицы.