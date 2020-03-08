Огонь приблизился к домам: оккупанты устроили "адский" обстрел с пожаром на Донбассе, фото

На Донбассе вблизи Марьинки вспыхнул пожар, это произошло в результате обстрела российскими оккупационными войсками позиций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате таких враждебных действий, загорелась сухая трава. Пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей.

"Российские оккупационные войска открыли огонь по нашим позициям. Скорее всего стреляли трассирующими патронами. В результате занялся сухостой в поле. Из-за сильного ветра пожар быстро дошла до наших позиций. Огонь повредил немного деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили огонь. пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать", - говорит украинский защитник Тарас.

По его словам, украинским военнослужащим удалось уберечь от возгорания также и заброшенные здания Марьинки. Иначе пожар длился бы несколько дней, и из-за сильного ветра достиг бы более серьезных масштабов.

"Противник применяет различные приемы, чтобы" выкурить" нас с наших позиций. Поскольку расстояния между украинскими и враждебными позициями небольшие, а на поле хорошо пересохла растительность - такая тактика действий противника становится особенно опасной для мирного населения Донетчины и Луганщины", - рассказал командир взвода.

Как ранее сообщал "Апостроф", в преддверии 8 марта в зоне боевых действий на востоке Украины боевики понесли серьезные потери .