RU  UA  EN

понедельник, 9 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 марта

14:28
Чем может грозить Украине катастрофический обвал цен на нефть: нардеп указал на опасность
10:42
Глобальный кризис и "смерть" бюджета: чем обернется для России падение рубля
08:26
Украинцев ждут серьезные изменения с налогами: кому придется платить больше

8 марта

11:37
Кому добавят сто гривен, а кому тысячи: когда и как повысят пенсии в Украине
09:58
Курс доллара в Украине может кардинально измениться: озвучен тревожный прогноз
07:49
Переговоры откладываются: всплыли тревожные данные по кредиту МВФ для Украины

6 марта

23:19
Падение экономики: появился тревожный прогноз по развитию Украины в 2020 году
19:48
На взлет: доллар в Украине перешел психологическую отметку
10:42
Гривна усилилась перед выходными: курс валют в НБУ и других банках

5 марта

16:20
Есть два сценария: озвучен интересный прогноз по ликвидации Пенсионного фонда в Украине
13:53
Чем грозит Украине ликвидация Пенсионного фонда: названы главные риски
09:45
Нацбанк резко изменил курс доллара: что происходит с валютой в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине усилят борьбу с коронавирусом: что нужно знать

понедельник, 09 марта 2020, 16:07
переглянути новину українською

Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса Covid-19 по итогам заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию его распространению в Украине.

Об этом сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета Министров Украины.

Премьер также поручил руководителям ведомств пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходимых для пополнения госрезерва. Он также поручил предоставить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медзаведений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, и довести его до сведения местных органов власти, а также проработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Шмыгаль также поручил предусмотреть обзор всех прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.

До 11 марта Министерство здравоохранения и Министерство финансов Украины обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами МЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро понедельника, 9 марта, в мире коронавирусом заражены уже 110 041 человек .

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: