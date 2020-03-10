Испугался суда и не отвечает за слова: активист Стерненко подал иск против нардепа Кивы за клевету

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива не явился на подготовительное заседание по иску активиста Сергея Стерненко и Дарницкий районный суд Киева перенес подготовительное заседание на май.

Об этом рассказал сам активист в блоге на YouTube.

"Представитель Ильи Кивы ознакомился с материалами дела, но почему-то не явился в суд, именно из-за этого отложили судебное рассмотрение. Он (Кива) грозился, что отвечает за свои слова, но на самом деле за свои слова Илья Кива не отвечает. Он (испугался) прийти в суд и не может объяснить, почему меня оболгал", — сказал Стерненко.

Поводом для иска стали заявления Кивы в эфирах телеканалов Zik и Newsone, во время которых он называл Сергея Стерненко подозреваемым и обвиняемым в умышленном убийстве. Иски о клевете поданы против этих каналов, СМИ обвинения опровергли. Представители Zik назвали заявления Кивы "оценочным суждением".

"То есть обвинить человека в убийстве, сказать, что он имеет процессуальный статус, это важно, процессуальный статус в уголовном деле подозреваемого или обвиняемого, это у нас оказывается оценочные суждения", — заявил активист.

На Newsone заявили, что телеканал не имеет отношения к указанным видео, которые опубликованы на их же канале в YouTube.

Вечером 24 мая 2018 года двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Активист в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой — получил смертельный удар ножом. Это нападение стало третьим в 2018 году. 1 мая 2018 года неизвестный выстрелил в Сергея Стерненко сзади из травматического оружия. 7 февраля 2018 года активиста избили рядом с его домом.