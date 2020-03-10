Таскал за волосы и избил: в Полтаве отец жестоко поиздевался над дочерью, фото и видео

В понедельник, 9 марта, в Полтаве на улице Соборности мужчина жестко избил свою несовершеннолетнюю дочь.

Видео появилось в Telegram-чате "ЧХП".

На кадрах видно, как мужчина держит девушку за волосы и бьет ее кулаком по туловищу. Во время избиения он ударил ее головой о парапет. Рядом с мужчиной стояла женщина. Как оказалось это были родители 14-летней приемной девушки, которая периодически убегает из дома.

Полиция подтвердила факт избиения. Представитель патрульной полиции Полтавы Руслан Возница, рассказал, что прохожие сообщили патрульным, что неизвестные люди удерживают ребенка.

Патрульные выехали на место происшествия. Заявитель, который сообщил о ситуации, от заявлений и сообщений отказался. В результате заявление об избиении никто не писал, а ребенок не обратился с просьбой о предоставлении медицинской помощи. Внешних признаков избиения патрульные не увидели. Патрульные написали письменный рапорт в ювенальную превенцию и дальше пошли на дежурство.

Позже стало известно, что с целью защиты ребенка от насилия, его поместили в детский реабилитационный центр. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом в маршрутке, которая ехала в Бровары, неадекват напал на девушку-полицейскую за то, что она ему отказала в "ухаживании".