Кабмин должен принять меры для спасения экономики – Максим Степанов

Правительство и Министерство финансов, в частности, должны принять ряд мер для спасения экономики Украины.

Об этом в своем Facebook блоге заявил Максим Степанов, экс-глава Одесской ОГА.

Кабмин и Минфин должны принять ряд мер для спасения экономики Украины.

"Вместе с коронавирусом мир охватил серьезный экономический кризис, который может привести к экономическому шоку. Потери мировой экономики уже сегодня - более 2,7 трлн долларов", - заявил Максим Степанов.

Политик также отметил, что большинство стран уже приняли меры для защиты национального бизнеса, прежде всего - ресторанного и туристического как отраслей, наиболее пострадавших. В то же время Кабмин до сих пор не анонсировал меры для спасения украинских предпринимателей от надвигающегося кризиса.

Максим Степанов

Максим Степанов заявил: "Чтобы избежать бюджетного краха, Минфин уже должен все рассчитать, а Кабмин - пересмотреть. Все, что касается льготного кредитования, оплаты за аренду земли, пересмотреть контракты с предприятиями, чтобы максимально смягчить их. Должны быть введены налоговые каникулы, выделены деньги на поддержку бизнеса. Необходимо радикально снизить ставки на рефинансирование, чтобы предприятия могли получить льготные кредиты".

"Есть смысл пересмотреть программу "5-7-9", учитывая новые жесткие реалии, существенно расширить перечень предприятий, которые смогли воспользоваться этими кредитами, снизить ставку и максимально упростить процедуру их получения", - добавил Максим Степанов.

Также политик обратил внимание на то, что необходимо ввести в больницах систему компенсации для персонала, иначе карантин просто теряет смысл.

Ранее Максим Степанов рассказал о том, как необходимо реформировать украинскую медицину.