Россия, Беларусь и Польша закрывают границы с Украиной: что важно знать

Со вторника, 17 марта, Россия, Польша и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией.

Об этом сообщает "Федеральная Пассажирская Компания» (РЖД) и "Белорусская железная дорога".

"С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, до особых указаний, приостанавливается следования международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - отметили в РЖД.

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили, что в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19, принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.

"На основании этого факта временно приостанавливается курсирования поездов, беспересадочных и прицепных вагонов", - сообщили в пресс-службе.

К последней пограничной станции сокращается маршрут следования пограничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:

поезда №6342/6341 и №6344 / 6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;

поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов в обоих случаях будет объявлено дополнительно.

Польша также ограничивает движение.

"К вниманию граждан Украины, которые планируют возвращаться из Польши в Украину после 00.00 ч. 15 марта! Начиная с 00:00 ч. 15 марта для выезда в Украину будет работать только 3 автомобильные пункты пропуска: Дорогуск-Ягодин, Хребенне-Рава-Русская, Корчева-Краковец", - сообщает Посольство Украины в Польше.

Как сообщал "Апостроф" президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о закрытии границы Украины в связи с пандемией коронавируса.