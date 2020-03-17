Как украинцы заражаются коронавирусом: в Минздраве указали на важный момент

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны, они не путешествовали за границу.

Об этом он заявил с трибуны ВР.

"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с внутристрановый передачей данного вируса на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекции", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус .

Напомним, что в Киеве было официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом: один из пациентов находится в тяжелом состоянии.