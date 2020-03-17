Как выявить коронавирус и не заразиться: украинским врачам дали рекомендации

Украинским врачам дали официальные рекомендации для диагностики у пациентов коронавируса и защиты себя от инфицирования при контакте с больными.

Подробную инструкцию для терапевтов и семейных врачей обнародовала Национальная служба здоровья Украины на своем официальном сайте.

Рекомендации содержат информацию о механизмах заражения, путях и факторах передачи инфекции. Кроме того, описано симптомы и сроки их появления у пациентов.

"У человека, инфицированного Covid-19, развивается респираторное заболевание различной тяжести с такими основными симптомами: лихорадка, кашель, одышка (затрудненное дыхание). Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом. У многих пациентов Covid-19 вызывает воспаление обоих легких (пневмонию)", - пояснили в НСЗУ.

Отмечается, что пациенты с тяжелыми симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию требуют немедленной госпитализации.

В то же время НСЗУ назвала основные правила, которые помогут самим врачам при осмотре пациента не заразиться коронавирусом. Рекомендации действуют для всех медработников, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь и контактируют с биологическими материалами пациентов, инфицированных коронавирусов.

Рекомендуемые средства индивидуальной защиты для медиков:

- перчатки для осмотра;

- щиток для лица из прозрачного пластика;

- очки защитные;

- маска медицинская/хирургическая;

- халат одноразового использования, устойчив к жидкости, длиной до середины голени.

Напомним, по состоянию на вторник, 17 марта, в Украине зафиксировали семь случаев коронавируса в трех областях Украины, из них один с летальным исходом.

При этом, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны, они не путешествовали за границу.