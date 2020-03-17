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Тепло задержится ненадолго: синоптик предупредила о резком похолодании

вторник, 17 марта 2020, 15:54
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Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, 18 марта, в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом она написала в Facebook.

18 марта в всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и относительно тепло.

Температура воздуха в течение дня ожидается +8 +12 градусов, на Западе +10 +15 градусов.

В Киеве среда обещает быть солнечной и теплой, до +10 градусов. А уже в четверг столбики термометров прыгнут до +15 градусов.

Однако в выходные существенно похолодает и даже возможен мокрый снег.

Напомним, что во вторник, 17 марта, в Украине начнется потепление, в Украине начнется потепление, температура воздуха поднимется на несколько градусов. В отдельных областях страны - на Западе и Севере, возможен дождь.

Подробнее о том, когда ждать весну и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украине .

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