Тепло задержится ненадолго: синоптик предупредила о резком похолодании

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, 18 марта, в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом она написала в Facebook.

18 марта в всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и относительно тепло.

Температура воздуха в течение дня ожидается +8 +12 градусов, на Западе +10 +15 градусов.

В Киеве среда обещает быть солнечной и теплой, до +10 градусов. А уже в четверг столбики термометров прыгнут до +15 градусов.

Однако в выходные существенно похолодает и даже возможен мокрый снег.

Напомним, что во вторник, 17 марта, в Украине начнется потепление, в Украине начнется потепление, температура воздуха поднимется на несколько градусов. В отдельных областях страны - на Западе и Севере, возможен дождь.

Подробнее о том, когда ждать весну и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украине .