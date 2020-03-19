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Бизнес на коронавирусе: в СМИ раскритиковали клинику Пальчевского из-за тестов за десятки тысяч гривен

четверг, 19 марта 2020, 16:01
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В Украине медиа, блогеры и пользователи соцсетей раскритиковали собственника клиники Eurolab, телеведущего Андрея Пальчевского за финансовые спекуляции и заработок на панике вокруг коронавируса.

Как ранее сообщали "Буквы", Eurolab единственная частная клиника в Украине, которая закупила тесты на Сovid-19.

Пациентам предлагают два теста: экспресс-тест за 1500 грн и основной за 16 тысяч грн (более 500 евро). При этом розничная стоимость экспресс-тестов на рынке — 300-400 грн, а основного — порядка 60 евро. По крайней мере, столько он стоит в Германии.

"Пальчевский завез тесты и, пользуясь монопольным положением, взвинтил стоимость основного в 9 раз: "бедные" немцы платят за такой 60 евро, "богатые" украинцы — 500 евро. Вам страшно? Вы боитесь коронавируса? Боитесь, что до смерти заразите всех своих родственников и все вместе умрёте? Тогда с вас 1500 грн, но если хотите, чтобы тест был точным, то давайте 520 евро! И это же тот Пальчевский, который ходит по эфирам ТВ-каналов и учит телезрителей жизни, мечтает о кресле мэра",пишет блогер Сергей Наумович.

Журналист издания "Новое время" Дмитрий Бобрицкий сообщил, что клиника не просто дорого продает тесты, но и вводит клиентов в заблуждение об их эффективности.

"На сайте Евролаба указывается, что экспресс-тест выявляет именно СОVID-19. Однако из открытых источников известно, что "экспресс-тест" способен диагностировать новый коронавирус только по опосредованным показателям и не может выявить именно новый СОVID-19 на первой неделе инфицирования. По сути, происходит обман потенциальных пациентов, по крайней мере на сайте!", — пишет Добрицкий.

Он предположил, что клиника, вероятно, заказывает рекламу у инстаграм-блогеров.

"Закупленные тесты Евролабом разошлись, как горячие пирожки. Их "больше нет", а будут только в пятницу и цена, наверное, вырастет – "Много людей звонят?", "Да!" – сказала девушка-оператор из клиники", — пишет журналист.

Дмитрий Бобрицкий заявил, что возможные санкции Кабмина или АМКУ против Евролаба Андрей Пальчевский будет позиционировать как политическое давление, поскольку сам Пальчевский "стал противником Зеленского".

"Записывает жесткие видеоблоги, собирает тысячи лайков, где критикует власть и действия, направленные на борьбу с коронавирусом, обращается к президенту фамильярно "Вова, Володя", обвинил друга Зе, главу комитета ВРУ Радуцкого в заработке на масках. Теперь санкции для Евролаба можно расценить, как политическое давление", - пишет журналист.

Политика Евролаба возмутила и пользователей фейсбук. По их мнению, Пальчевский должен отказаться от политических амбиций.

При этом СМИ и соцсети приводят примеры социально ответственного бизнеса, который помогает медучреждениям справиться с пандемией. Например, "Новая почта" потратила 25 млн грн на маски и медоборудование для больниц Полтавщины. Порт ТИС в Одессе уже закупил 2 ИВЛ для местной инфекционной больницы и экспресс-тесты для областной. Еще 9 ИВЛ для Украины купили бизнесмены Олег Гороховский, Евгений Черняк, Андрей Федорив и Владимир Яценко. К их инициативе присоединились и другие, включая топ-менеджмент Ощадбанка, Work.ua и тд. Компания "Дарница" и фонд Zagoriy Foundation передали 3 аппарата ИВЛ Киевской больнице скорой помощи. "Эпицентр" заявил о готовности тратить на медоборудование и средства защиты 1% от оборота компании.

"Пока кто-то из бизнесменов помогает государству с логистикой, ищет деньги на ИВЛ — другие гребут деньги и выстраивают медийную защиту от претензий", - прокомментировал Бобрицкий.

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