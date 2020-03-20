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ВСУ отреагировали на "сенсацию" о проникновении коронавируса в армию

пятница, 20 марта 2020, 14:55
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В Генштабе Украины опровергают информацию о выявлении больного коронавирусом Covid-19 у действующего военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

"Это российский вброс, сотни их каналов, под действием алкогольных напитков и боярышника, публикуют всякие фантазии... Информация о заражении коронавирусом майора с 30-й механизированной бригады не соответствует действительности", – заявил в комментарии изданию сообщил спикер ГШ ВСУ Богдан Сеник, призывая СМИ публиковали информацию только из проверенных источников.

В частности, на вопрос журналистов, были ли за последнюю неделю подозрения о заражении Covid-19 среди военнослужащих, спикер Генштаба ответил: "Таких данных нет".

Сеник также сообщил, что военнослужащие регулярно проходят обследования, а заступая на службу, всем обязательно измеряют температуру.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Житомире разгорелся громкий скандал из-за зараженного коронавирусом, который скрыл, с кем контактировал в последнее время.

А в Днепре из-за коронавируса ввели режим ЧС.

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