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"Мотивировали" чиновника ГФС Скорохода: в СМИ рассказали, как "Динамо" "прощают" за неуплату налогов

суббота, 21 марта 2020, 17:55
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Согласно ответу ГФС СМИ, как ФК "Динамо" (Киев) платит налоги, налоговики не проверяли уже полтора года, и это несмотря на публикацию оригиналов зарплатных ведомостей игроков клуба, из которых следует, что они якобы получают всего по 15-28 тыс грн в месяц.

Об этом пишет "Информатор".

Источник в ГФС пояснил, что на проверки "Динамо", и применение санкций к клубу существует запрет, автором которого якобы является первый замначальника ГУ ГФС в Киеве Игорь Скороход.

"За 2017 экс-руководитель столичной ГФС Игорь Скороход заработал 250 тысяч грн, – меньше, чем летние курсы его дочери в Британии… А Range Rover супруги зарегистрирован на маму чиновника, которая, согласно социальных сетей, проживает в Алчевске", – писали "Наши гроши".

Как пояснил собеседник из ГФС, Скороход активно сотрудничает с рядом бизнесменов, среди которых и братья Суркисы.

"Их дружба ежемесячно подкрепляется щедрой мотивацией (Скорохода). Этим и объясняется неприкасаемость "Динамо", – уверен сотрудник ГФС.

На имя руководства ГФС написаны рапорта. Ожидается начало служебной проверки Скорохода и его незаконных указаний в отношении не проведения надлежащих проверок столичного ФК.

Ранее датские СМИ сообщили, что полузащитник столичного "Динамо" Миккаель Дуэлунд зарабатывает 130-160 тысячам евро в месяц - не 20 тыс грн, по которым клуб платит налоги. Такая минимизация доходов свидетельствует, что ФК уклоняется от налогообложения заработков футболистов и тренеров. Разница между официальной и реальной зарплатой сознательно скрывается, а более 80% гонораров ФК выплачивает подопечным со счетов одноименного офшора – "Динамо Киев (Кипр)". По итогам существования схемы, за последние 5 лет ФК "Динамо" не доплатил бюджету, по мнению СМИ, порядка 400 млн грн. В ГФС на ситуацию не реагировали годами, несмотря на уголовное дело ГПУ (открытое в октябре 2019 года) в отношении собственников и служебных лиц клуба по фактам уклонения от уплаты налогов.

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