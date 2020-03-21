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Под Харьковом военные попали в серьезное ДТП: фото

суббота, 21 марта 2020, 10:14
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В Харьковской области произошло ДТП с участием военной техники, там столкнулись два грузовых автомобиля.

Об этом сообщили в Чугуевском отделе ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

По данным правоохранителей, авария произошла вечером 20 марта на 553 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

На опубликованных снимках видно, что там столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежит военным.

Авто получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается.

На время оформления ДТП полицейские приостанавливали движение транспорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП, вылетев на встречную полосу .

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