Под Харьковом военные попали в серьезное ДТП: фото

В Харьковской области произошло ДТП с участием военной техники, там столкнулись два грузовых автомобиля.

Об этом сообщили в Чугуевском отделе ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

По данным правоохранителей, авария произошла вечером 20 марта на 553 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

На опубликованных снимках видно, что там столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежит военным.

Авто получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается.

На время оформления ДТП полицейские приостанавливали движение транспорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП, вылетев на встречную полосу .