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Нардеп Новинский передал аппараты ИВЛ и защитные костюмы для врачей в Херсонскую область

вторник, 24 марта 2020, 14:58
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Благотворительный Фонд Вадима Новинского передал Херсонской ОГА два аппарата искусственной вентиляции легких, а также 200 костюмов профессиональной защиты, масок и защитных очков для врачей, это первая часть гуманитарной помощи, которая передана фондом парламентария для потребностей области.

Об этом народный депутат Вадим Новинский сообщил во время брифинга в Херсоне, который прошел по результатам встречи местной власти с представителями бизнеса региона.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев поблагодарил парламентария за помощь. В свою очередь Вадим Новинский сообщил, что в ближайшее время область получит следующую партию гуманитарной помощи, после того как будут закончены закупки.

"Сегодня весь бизнес – и большой, и малый концентрируется, чтобы оказать помощь государству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мы передаем местным больницам два современных аппарата искусственной вентиляции легких. Каждый из них рассчитан на два человека, которые могут одновременно проходить процедуру ИВЛ, - фактически, мы привезли 4 аппарата. Надеюсь, они помогут оперативно получить лечение тем, кому оно будет необходимо. Глобально хочется верить, что случаев коронавируса в Херсонской области будет как можно меньше", - сказал Вадим Новинский.

Он также сообщил, что помимо аппаратов ИВЛ для врачей больниц Херсонской области в рамках гуманитарной помощи передаются костюмы и средства защиты.

"Мы привезли 200 костюмов профессиональной защиты, 200 масок и специальных очков. Сегодня как никогда надо беречь врачей, в Италии говорят: берегите своих врачей, медсестер, медицинский персонал, потому что если слягут и они, вас некому будет лечить. Это первая часть помощи, она будет нами продолжена. Мы уже вели переговоры и с главой Херсонской ОГА, и с руководителем областного здравоохранения, чтобы уточнить, что нужно доставить в больницы Херсона и области в первую очередь", - подчеркнул парламентарий.

Вадим Новинский также призвал частный бизнес по возможности внести свой вклад в борьбу с распространением эпидемии коронавируса.

"Я призываю всех представителей бизнеса в области, и малых, и средних, проявить себя. Этот кризис покажет, кто друг, кто враг, кто помощник, кто вредитель, кто может оказать милосердие, - я всех призываю к тому, чтобы мы проявили свою православную суть помогать друг другу", - предложил Вадим Новинский.

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