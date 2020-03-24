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У экс-соратника Януковича заподозрили коронавирус: все подробности

вторник, 24 марта 2020, 22:12
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Фото: Валерий Хорошковский

Екс-голова СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на два высокопоставленных источника, одно из них - в правительстве, другое - из близкого окружения Хорошковского.

При этом, ранее эту информацию обнародовал на своей Facebook-странице народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович.

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавируса.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных, - ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу. - Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден".

В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациента.

Отметим, что частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы Хорошковский контактировал с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет".

Как сообщал "Апостроф", нардеп Украины Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, заявил, что заразился в Украине.

Также у народного депутата Украины Александра Лукашева из "Опозиційна платформа - За життя" обнаружили коронавирус COVID-19.

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