Украинцев ждет интересный сюрприз с ценами на газ: появились детали

Из-за резкого падения цен на нефть на мировых рынках в Украине также снизился тариф и на газ.
Как отмечают в "Нафтогазе", семья, которая отапливает дом газом, может сэкономить около 280 гривен в месяц. В компании отмечают, что в среднем газ подешевел на 14%. Для конечного потребителя его стоимость составит около 4,3 гривны за куб.
Сколько будет платить за газ семья из трех человек с учетом граничного объема потребления:
только плита (29,4 куб.):
- было: 147 грн;
- стало: 126,42 грн;
плита и обогрев воды (54,9 куб.):
- было: 274,5 грн;
- стало: 255,42 грн;
индивидуальное отопление (400 куб.м):
- было: 2000 грн;
- стало: 1720 грн;
В компании отмечают, что в стоимость не входят НДС, наценка газсбытов и расходы на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.
Напомним, что огромные суммы в квитанциях за услуги отопления, которые получили некоторые жители Киева в феврале, стали поводом для остроумной шутки.