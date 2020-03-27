RU  UA  EN

пятница, 27 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

27 марта

16:04
Полиграф ШарикOFF выпустил клип о коронавирусе, где исполнил практически все роли сам: видео Lime
15:49
Громкое убийство под Киевом: суд принял решение по экс-главе МИД
15:44
В Киеве ребенка при смерти и с подозрением на короновирус "футболят" по больницам: детали скандала
15:29
Коронавирус у беременной под Киевом: медики приняли странное решение по младенцу
14:50
Начальник киевской полиции заразился коронавирусом: что известно
14:26
Украину ждет резкое похолодание: названа дата возвращения тепла
14:10
Горжусь, что я Бабкина: жена музыканта рассказала о годовщине свадьбы и показала смешное фото Lime
13:54
Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усейна Болта, и опять превратилась в мем Lime
13:30
Украина закрывает границы: власти пояснили, как вернуться на родину
13:24
Немецкий Bild сообщил о госпитализации Тилля Линдеманна c коронавирусом Lime
13:15
Толпа пассажиров из Италии и США: появилось фото ажиотажа в аэропорту "Борисполь"
13:10
Боб Дилан выпустил первый трек за восемь лет - он об убийстве Джона Кеннеди Lime
Все новости

Коронавирус у беременной под Киевом: медики приняли странное решение по младенцу

пятница, 27 марта 2020, 15:29
переглянути новину українською

В среду, 25 марта, беременная женщина из города Ирпень с положительным тестом на COVID-19 родила здорового мальчика, но на вторые сутки после родов ребенка отдали родственникам, а мать осталась в боксе инфекционной больницы.

Об этом сообщает "Украинская правда. Жизнь".

По словам главного врача Белоцерковского роддома, где произошли роды, Анатолия Бондаря, такое решение было принято, потому что "мать - больна, а ребенок - здоров".

"Мать находится в боксе инфекционной больницы. Вы хотите, чтобы я положил туда ребенка? Младенца обследуют на 5-7 день. Если ребенок не инфицирован, он останется здоровым. Если инфицирован, то сможет быть с матерью. Такие установки эпидемиологов и вирусологов", - сказал врач.

На вопрос, какими именно установками и протоколами руководствовались в принятии этого решения, Анатолий Бондарь отвечать отказался.

Однако по рекомендациям ВОЗ, женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 может находиться с ребенком в одной комнате, практиковать контакт кожа к коже, и кормить младенца грудью, если имеет такое желание.

Но для этого она должна придерживаться следующих правил:

  • следить за респираторной гигиеной во время кормления и носить маску, если она есть;
  • мыть руки до и после общения с ребенком;
  • регулярно дезинфицировать поверхности, к которым прикасается.

Четких рекомендаций Министерства здравоохранения, как действовать в такой ситуации нет.

Практику разделенного пребывания мамы и ребенка практиковали в Китае.

Как сообщал "Апостроф", в Ирпене, где коронавирус зафиксировали у беременной женщины, коммунальные службы провели дезинфекцию в доме, где жила больная.

Напомним, что по состоянию на 12:00 27 марта в Украине зафиксировали 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Снег еще будет: синоптики удивили зимним прогнозом на ближайшие дни

Без права на зарплату: бюджетников оставляют без средств к существованию во время карантина

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил более 23 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (хроника 26 марта)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: