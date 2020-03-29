RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

11:41
Сгорела за 10 дней: названа причина смерти легенды украинской социологии
11:05
В США коронавирус впервые убил младенца
10:56
Можно будет даже загорать: синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в апреле
10:49
В Украину прибыл второй "самолет жизни" из Китая с защитой против коронавируса: фото
10:34
Создан в лаборатории или нет: ученые сделали важное заявление о коронавирусе
10:29
Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом
10:04
Нашли в багажнике: под Днепром зверски убили молодого полицейского
09:44
Сложное испытание: еще один депутат признался, что подхватил коронавирус
09:07
В Одессе неадекват с ножом бросался на людей на улице: опубликовано видео
08:40
Не давали шансов: сеть потрясла удивительная история спасения украинки от коронавируса в Италии, видео
08:17
В Киев прибыл поезд с эвакуированными из России украинцами: фото и видео
08:04
Появились данные о состоянии украинцев, которые лечатся от коронавируса в Киеве: фото
Все новости

Можно будет даже загорать: синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в апреле

воскресенье, 29 марта 2020, 10:56
переглянути новину українською
Фото: Конкурент

Синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.

Среднесуточная температура первые 20 дней апреля будет колебаться в пределах 5-11 градусов тепла, и лишь после Пасхи дожди прекратятся и начнется потепление. В третьей декаде апреля днем можно будет даже немножко загорать, но только на дачном участке, интенсивно при этом работая. Ибо при температуре +20-22 от полудня и до начала вечера, лежать неподвижно на пляже или газоне еще прохладно.

Также Леонид Горбань рассчитал еще один небольшой период скудных дождей (всего 1-3 мм) с 28 по 30 апреля. А дальше, по его словам, наступит майская сушь.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал Горбань. – После двух месяцев относительного тепла, в мае сразу начнется жара. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю".

По его словам, расчет показывает нехватку температуры для сева яровых в начале апреля. Но если промедлить, то посеянное позже зерно в засушливом мае может и не взойти. Либо всходы окажутся слабыми и не дадут хороший колос.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют, что с понедельника, 30 марта, в Украине резко похолодает.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Эпидемия коронавируса или украинский "пофигизм": что стало причиной паники на границе

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

В стране происходит что-то невидимое: почему в последних громких убийствах не все так просто

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: