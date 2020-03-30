RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

14:48
Я бы могла с ней ужиться: Ирина Билык рассказала о будущей невестке Lime
14:32
Принц Гарри и Бон Джови выпустили совместную песню Unbroken Lime
14:08
Ждете новых серий "Рика и Морти"? Посмотрите пока аниме-короткометражку о Рике-самурае Lime
13:30
Надя Дорофеева показала романтические фото с мужем в новом загородном доме Lime
13:20
Все в ужасе за королеву: у лакея Елизаветы II обнаружили коронавирус Lime
12:35
Как часто украинцы моют руки и чем укрепляют иммунитет: опубликованы результаты соцопроса Lime
12:06
Умер композитор, чья музыка пугала нас в "Сиянии", "Экзорцисте" и фильмах Дэвида Линча Lime
11:42
Тилль Линдеманн ответил на слухи о заболевании коронавирусом в стиле Чака Норриса Lime
11:22
Госпитализированный Игорь Николаев показал результаты теста на коронавирус Lime
11:16
Умер актер сериалов "Санта-Барбара" и "Отчаянные домохозяйки" Lime
11:12
Иначе умрут миллионы: США приняли важное решение по карантину из-за коронавируса
07:05
Как приготовить дома макароны по-флотски с фаршем и зеленью: полезный рецепт на каждый день Lime
Все новости

Фонд Новинского закупил для больниц тесты на коронавирус на 1,5 млн долларов

понедельник, 30 марта 2020, 13:50
переглянути новину українською

В Украину из Южной Кореи доставлены 100 тыс тест-систем (DialPlexQ™ 2019-nCoV) для выявления коронавируса в организме человека.

Тесты на сумму 1,5 миллиона долларов закуплены благотворительным Фондом Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы", передает пресс-служба фонда.

Основным принципом такой тест системы является метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени. Время ее проведения от 105 до 120 мин. В диагностику входит взятие анализов из дыхательных путей. Для проведения диагностики необходимо иметь лабораторию, специалиста и оборудование, которое имеет право работы с клиническими образцами, а именно – камеру с отрицательным давлением и оборудование для тестирования ПЦР в реальном времени.

"Опыт Китая говорит, что залог успеха в борьбе с коронавирусом – это объединение усилий, повсеместная строгая дисциплина, это жесткие меры, введенные государством и их неукоснительное выполнение на местах. Это вклад, которым каждый из нас может помочь государству, чтобы остановить общую беду. Хочу заверить вас, что наш Благотворительный Фонд продолжает закупки, уже проплачены следующие партии оборудования и средств защиты, и по мере наличия у поставщиков мы будем привозить их в Украину!.. Молимся за то, чтобы после Пасхи вирус отступил. Уверен, Господь нас не оставит", - сказал Вадим Новинский.

Тест-системы передаются "Укрвакцине" и в течение недели будут распределены по инфекционным лабораториям, которые имеют условия для хранения и работы с подобными реагентами во всех регионах Украины.

Ранее Фонд Новинского и Смарт-Холдинг стали одними из первых в Украине, кто начал системно оказывать поддержку медикам в борьбе с коронавирусом. Фонд уже профинансировал доставку 9 аппаратов ИВЛ, 850 комплектов биозащиты и 1000 специальных защитных очков для медиков. Все это было доставлено из Китая. Оборудование и средства индивидуальной защиты уже переданы в украинские больницы.

В воскресенье вторым авиабортом из Китая прибыли тысячи костюмов и респираторов высшей степени защиты для медиков. Они распределены в Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Доставка приобретенных Фондом Новинского оборудования и средств защиты для медиков, организованы по линии МИД в сотрудничестве со Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе президента.

Третий авиарейс ожидается в начале апреля, он доставит приобретенные Фондом Новинского 10-15 ИВЛ и 10 инфекционных боксов для транспортировки зараженных больных, а также средства защиты для медиков. Также на этой неделе прибудут 3 диагностические системы высшего класса, которые позволят за 40 мин поставить диагноз десяткам больным в день.

"Наш фонд также помогает людям преклонного возраста, в первую очередь, ветеранам войны и труда. Им особенно тяжело переживать карантин. Мы обеспечили им доставку продуктовых наборов. Начали в Киеве и области, продолжили в Херсоне и Николаеве, на очереди Донецкая и другие области", - сказал Вадим Новинский.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус подхватили свыше 700 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

По нарушителям начинают стрелять: как мир пытается остановить коронавирус, фото и видео

Остановить преступность в карантин: поможет ли комендант­ский час

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: