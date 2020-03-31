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Решил "отмазаться" от обсервации: в СМИ рассказали о владельце "ЮБК" Русакове, который вернулся из Катара

вторник, 31 марта 2020, 17:26
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Скандал с принудительной обсервацией вернувшихся из-за границы украинцев уже сутки будоражит СМИ и соцсети, так, "известными" стали пассажиры двух самолетов из столицы Катара Дохи, прибывшие в Борисполь около 23:00 29 марта.

Об этом пишет From.ua.

В общей сложности из Катара прилетели 358 человек, и им (как и украинцам, эвакуированным с Бали и Вьетнама) предоставили два варианта: отель с высоким уровнем комфорта "Пуща Конгресс" - платно, и отель "Казацкий", расположенный в центре столицы, на Майдане Независимости, - бесплатно. Выполнять распоряжение о 14-дневной принудительной обсервации пассажиры не хотели, многие отказывались выходить из самолета на протяжении более 10 часов.

Часть людей, подписавших согласие на обсервацию, сбежали по дороге и направились по домам.

В частности, среди нежелающих пройти обсервацию был Ростислав Русаков, владелец клуба "Южный берег Киева" (пляж и ночной клуб на Трухановом острове). В сети появились скриншоты его комментариев в Facebook, в которых Ростислав утверждает, что готов на "домашний карантин", но не на принудительную обсервацию в отеле. При этом бизнесмен в переписке с друзьями обещает им скоро встретиться и показать "своего нового малыша" - новый мотоцикл. Как считают журналисты, в намерения прилетевшего из Катара Русакова не входило придерживаться карантина и обезопасить от заражения остальных украинцев, которые почти две недели ограничены в передвижении и социальных активностях.

"Владелец "ЮБК" решил просто "отмазаться" от требований властей, и продолжить общение с товарищами-байкерами, несмотря на угрозу COVID-19", - говорится в материале.

Напомним, согласно постановлению Кабмина № 241, лица, которые посещали страны с зафиксированными случаями коронавируса, подлежат обязательной обсервации на 14 дней. Президент Зеленский призывал всех украинцев вернуться домой до 17 марта, однако до сих пор продолжается эвакуация специальными рейсами людей, которые по тем или иным причинам застряли за границей.

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