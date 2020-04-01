Вооруженная банда с "оборотнем в погонах" грабила под Киевом терминалы: фото и видео

В Киевской области правоохранители задержали группировку лиц, которые совершили пять угонов банковских терминалов.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Так, отмечается, что несколько человек в возрасте от 25 до 35 лет выкрали 5 терминалов, выручив в общем около 400 тысяч гривен. На местах их проживания было проведено 5 обысков, найдены оружие, ножи, схемы расположения терминалов и наличные деньги, изъято 4 авто, на которых совершались ограбления.

Также в сообщении полиции говорят, что самый младший фигурант расследования является сотрудником полиции, он находился в одной группе с лицами, которые уже имели судимости за кражи и подобные преступления.

Было открыто уголовное производство, членам ОПГ грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сотрудники полиции задержали молодого человека, который совершил ограбление. Его удалось опознать по записям с камер.