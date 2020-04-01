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Застройщик, которого рекламировал Зеленский, ставит "палки в колеса" его "большой стройке" - СМИ

среда, 01 апреля 2020, 19:04
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Новый корпус детской больницы "Охматдет" не могут ввести в эксплуатацию, а недостроенный мост в Запорожье не могут начать строить из-за схем в ликвидируемой ГАСИ, которые курируют первый замглавы ОПУ Сергей Трофимов и его окружение.

Об этом пишет издание "Вести".

"Две важных для страны и рейтинга Зеленского стройки - Запорожский мост и корпус "Охматдета" заморожены якобы из-за нежелания подрядчиков участвовать в схемах. На стройку моста не дают разрешение на начало работ, а по "Охматдету" - на ввод в эксплуатацию корпуса. 31 марта ГАСИ должна была ввести в эксплуатацию второй и третий пусковой комплексы больницы. Под это было выписано постановление Кабмина для упрощенной процедуры. Дату 31 марта называл и Зеленский. Работы, несмотря на карантин, завершили в срок. Документы были поданы заранее, но ГАСИ ничего не сделала - у коррупционеров нет "льгот" для государственных проектов", - говорится в материале.

Издание отмечает, что Сергей Трофимов, который является негласным "куратором" строительного рынка от Банковой, якобы лоббировал ликвидацию ГАСИ, чтобы сконцентрировать у себя потоки, контролируемые инспекцией.

"Как это происходит видно на примере приказа главы ГАСИ Васильченко об объектах строительства со средним (СС2) уровнем последствий: у терорганов права выдавать разрешения забрали и теперь ими занимается департамент разрешительных процедур центрального офиса ГАСИ. Это означает, что с официальными отношениями, в центр переводят и "теневые", - говорится в материале.

Одним из ключевых лиц, которые отвечают за назначения, называют Владимира Родина - он возглавляет "бэк-офис" Трофимова, который контролирует подчиненную Минрегиону ГАСИ.

"Родин имеет отношение к проблемной застройке компании BD Holding в пригороде Киева, которую рекламировал "95 квартал" и глава государства…. За вход в его кабинет для разговора о назначениях якобы просили от $50 тыс. BD Holding фигурировала в производствах о выведении в офшоры средств инвесторов на сотни млн гривен. СМИ писали, что покрывать схемы "бизнеса" мог экс-глава СБУ Грицак", - пишет СМИ.

С Трофимовым работает и глава стройкомитета Рады Андрей Клочко. По данным эксперта в области градостроительства Виктора Глебы, Клочко проводил собеседования с кандидатами на пост главы ГАСИ за спиной у министра развития громад и территорий Алены Бабак, а после назначения вне конкурса на должность Елены Костенко, представлял ее коллективу инспекции.

"В советниках Клочко значился скандальный экс-глава ГАСИ Сергей Кузьмин, которого связывали с братьями Горовыми, экс-чиновник инспекции Александр Сергиенко и много других. С Клочко эксперты связывали возвращение в ГАСИ "мафии" времен Януковича и схем по сбору "дани" с застройщиков", - пишет издание.

Журналисты напоминают, что это не первый случай саботирования программы Зеленского "Большая стройка" - ранее правительство вносило в парламент проект закона об изменениях в бюджет, по которому предлагалось "отрезать" от программы ремонта дорог до10 млрд грн.

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