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Украинец сочинил смешную песню про карантин в гараже: видео

четверг, 02 апреля 2020, 16:51
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Юморист Василий Мельникович, более известный под творческим псевдонимом Гуцул-хулиган, сочинил веселую песню на злобу дня, посвященного карантину в связи с коронавирусом под названием "Карантин в гараже".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 20 хвилин.

"Потап может, а мы что, хуже? Я оптимистично настроен. Рад, что могу людям добавить хоть капельку юмора", - рассказал он, объяснив, почему решил написать такую песню.

Также автор песни объяснил, почему выбрал место для карантина именно гараж.

"Почему гараж? Все просто! Куда бегут мужчины, когда дома уже три недели, окна все перемытые, в доме стерильность и чистота, нудь берется, что даже страх? Правильно - в гараж. Ибо спасение", - шутит Василий Мельникович.

Как сообщал "Апостроф", ранее Потап записал трек о карантине в пустом зале дворца "Украина".

Также сети покорила песня ветеранов про карантин.

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