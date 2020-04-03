Финансировал террористов: топ-офицера СБУ поймали с миллионами рублей, фото

В Краматорске следователи ГБР задержали топ-офицера СБУ с Волыни и его сообщника при содействии финансированию терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Работник СБУ систематически давал военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконному перемещению наличных через линию разграничения.

"3 апреля 2020 года после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. грн. подполковник СБУ и его сообщник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У задержанных изъято 6 млн 400 тыс российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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