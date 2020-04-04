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У лидера "Океана Эльзы" умер отец: фото и биография

суббота, 04 апреля 2020, 12:18
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Умер отец отец украинского популярного певца Святослава Вакарчука - экс-министр образования Украины Иван Вакарчук.

Об этом написал народный депутат Украины Владимир Вятрович на своей Facebook-странице.

"От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль", - написал он.

Известно, что Иван Александрович Вакарчук скончался в 73 года (родился 6 марта 1947 года). Был физиком, политиком и общественным деятелем, министром образования и науки Украины (2007-2010 года).

В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007). Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Как сообщал "Апостроф", 29 марта умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.

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