На Донбассе ликвидировали 19-летнего наемника из России: опубликованы фото

В сети показали фото очередного ликвидированного на Донбассе наемника из Российской Федерации.

Данные о погибшем опубликовал паблик "МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"Даниил Кедров. Родился в городе Казань, парню было 19 лет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевик был ликвидирован 15 декабря. Подробности ликвидации не уточняются.

Как сообщал "Апостроф", 6 декабря на Донбассе погиб боевик так называемой ЛНР Алексей Бирюлин, который отличился тем, что фотографировался, стоя на флаге Украине.