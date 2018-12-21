На трассе Киев-Одесса более 10 авто попали в масштабное ДТП: опубликованы фото

В пятницу, 21 декабря, на трассе Киев-Одесса из-за тумана и гололеда произошло крупное ДТП с участием более 10 машин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как отмечается, на затяжном спуске у села Знаменка Ивановского района, в связи со сложными погодными условиями (туман, гололедица), произошло столкновение между грузовиком и автомобилем "Таврия". Пытаясь избежать ДТП, в кювет съехал автобус сообщением "Одесса-Киев", в салоне которого находились 20 пассажиров. Кроме того, участниками ДТП стали еще несколько автомобилей, которые получили механические повреждения.

Позже стало известно, что на отрезке дороги Киев-Одесса протяженностью приблизительно 20 км произошло сразу пять ДТП.

"Участники одной из них - грузовик и легковушка "Таврия". В результате столкновения пострадали три человека, которые сейчас госпитализированы. Один из них - пассажир "Таврии" - в тяжелом состоянии. На незначительном расстоянии от места этой аварии не справился с управлением водитель рейсового автобуса, в результате чего транспортное средство перевернулось. Одна из пассажирок получила незначительные телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия. На этом же участке, повредив "отбойник", съехал на обочину грузовой автомобиль. Пострадавших нет. Чуть дальше столкнулись и сошли на обочину еще два грузовика. Пострадавших нет. А на расстоянии примерно 20 км от места последней аварии столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовой Mercedes Sprinter. В результате столкновения никто не пострадал", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 декабря в Херсонской области столкнулись два автомобиля: пять человек погибли, еще один травмирован.