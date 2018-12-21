РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:16
В России нашли мертвым важного чиновника: подробности
18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
Все новости

На трассе Киев-Одесса более 10 авто попали в масштабное ДТП: опубликованы фото

пятница, 21 декабря 2018, 12:35

В пятницу, 21 декабря, на трассе Киев-Одесса из-за тумана и гололеда произошло крупное ДТП с участием более 10 машин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как отмечается, на затяжном спуске у села Знаменка Ивановского района, в связи со сложными погодными условиями (туман, гололедица), произошло столкновение между грузовиком и автомобилем "Таврия". Пытаясь избежать ДТП, в кювет съехал автобус сообщением "Одесса-Киев", в салоне которого находились 20 пассажиров. Кроме того, участниками ДТП стали еще несколько автомобилей, которые получили механические повреждения.

Позже стало известно, что на отрезке дороги Киев-Одесса протяженностью приблизительно 20 км произошло сразу пять ДТП.

"Участники одной из них - грузовик и легковушка "Таврия". В результате столкновения пострадали три человека, которые сейчас госпитализированы. Один из них - пассажир "Таврии" - в тяжелом состоянии. На незначительном расстоянии от места этой аварии не справился с управлением водитель рейсового автобуса, в результате чего транспортное средство перевернулось. Одна из пассажирок получила незначительные телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия. На этом же участке, повредив "отбойник", съехал на обочину грузовой автомобиль. Пострадавших нет. Чуть дальше столкнулись и сошли на обочину еще два грузовика. Пострадавших нет. А на расстоянии примерно 20 км от места последней аварии столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовой Mercedes Sprinter. В результате столкновения никто не пострадал", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 декабря в Херсонской области столкнулись два автомобиля: пять человек погибли, еще один травмирован.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Путин окружил Украину со всех сторон и готов сам себя "провоцировать"

Есть только один вариант освобождения наших кораблей, захваченных россиянами - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: