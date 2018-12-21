​Полторак за воровство уволил топ-чиновников минобороны: названы фамилии

Министр обороны Украины Степан Полторак снял с должности начальника тыла Военно-морских сил капитана первого ранга Александра Андруха и уволил вообще из Вооруженных сил начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.

Такое решение министр принял во время поездки в Одессу, передает "Думская".

Полторак констатировал неудовлетворительное состояние продовольственного обеспечения военнослужащих Военно-морских сил Украины.

Как сообщили в военном ведомстве, он принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц логистики и тыла ВМСУ.

В частности, Полторак снял с должности начальника тыла Военно-морских сил капитана первого ранга Александра Андруха и уволил вообще из Вооруженных сил начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.

По информации издания, претензии к этим офицерам были давно:

"Андрух раньше возглавлял все центральное управление продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины, проворовался, но каким-то образом вышел сухим из воды. Его сняли с должности, однако он всплыл в Одессе, в командовании ВМСУ. Александров тоже из этой славной когорты. Это 36-я бригада морской пехоты. Там люди натурально баланду едят, очень плохо их кормят. К Андруху еще есть претензии по институту военно-морских сил - там никак не перейдут на новую систему питания, якобы нет возможности. Ситуация неприятная, но увольнять их надо было", - рассказал источник в штабе флота.

Как сообщал "Апостроф", тупости генералов нет предела: известный активист рассказал о "совке" в руководстве Минобороны.