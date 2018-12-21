РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:16
В России нашли мертвым важного чиновника: подробности
18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Полторак за воровство уволил топ-чиновников минобороны: названы фамилии

пятница, 21 декабря 2018, 11:12

Министр обороны Украины Степан Полторак снял с должности начальника тыла Военно-морских сил капитана первого ранга Александра Андруха и уволил вообще из Вооруженных сил начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.

Такое решение министр принял во время поездки в Одессу, передает "Думская".

Полторак констатировал неудовлетворительное состояние продовольственного обеспечения военнослужащих Военно-морских сил Украины.

Как сообщили в военном ведомстве, он принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц логистики и тыла ВМСУ.

В частности, Полторак снял с должности начальника тыла Военно-морских сил капитана первого ранга Александра Андруха и уволил вообще из Вооруженных сил начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.

По информации издания, претензии к этим офицерам были давно:

"Андрух раньше возглавлял все центральное управление продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины, проворовался, но каким-то образом вышел сухим из воды. Его сняли с должности, однако он всплыл в Одессе, в командовании ВМСУ. Александров тоже из этой славной когорты. Это 36-я бригада морской пехоты. Там люди натурально баланду едят, очень плохо их кормят. К Андруху еще есть претензии по институту военно-морских сил - там никак не перейдут на новую систему питания, якобы нет возможности. Ситуация неприятная, но увольнять их надо было", - рассказал источник в штабе флота.

Как сообщал "Апостроф", тупости генералов нет предела: известный активист рассказал о "совке" в руководстве Минобороны.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Путин окружил Украину со всех сторон и готов сам себя "провоцировать"

Есть только один вариант освобождения наших кораблей, захваченных россиянами - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: