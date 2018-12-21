​Украинские партизаны провели смелую акцию на оккупированном Донбассе: фото

20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе.

Об этом написал журналист и волонтер Виталий Овчаренко на своей странице в Facebook.

"Открытки появились на оккупационных административных зданиях, остановках общественного транспорта, магазинах, дверях подъездов и везде где клеились. А точнее: в Донецке (улицы и здания микрорайона Донской, Щетинина, Раздольное), улицы и здания города Моспино, на Старобешевський ТЭС (пгт. Новый Свет). И что героичнее всего: эти наклейки появились на дверях общаги Старобешевского ПТУ, где проживают российские солдаты оккупационных сил РФ", - написал журналист, публикуя соответствующие фото.

Как сообщал "Апостроф", Украинская волонтеру грозит бан в социальной сети Facebook за пост, связанный с возрастными запретом на въезд в Украину граждан РФ.