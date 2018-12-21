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В Симферополе человек Кадырова ввязался в массовую драку с крымскими татарами: опубликовано видео

пятница, 21 декабря 2018, 11:08

Вечером 10 декабря в Симферополе, в оккупированном Крыму, произошла массовая драка с поножовщиной: в ней приняли участие заместитель постпреда Чечни в Крыму Саламбек Сагаипов и так называемый "депутат Алуштинского горсовета" от партии "Единая Россия" Тимур Крымбариев.

Об этом сообщают местные СМИ.

Массовая драка с поножовщиной случилась на автозаправке АТАН по улице Севастопольская. Всего в ней приняли участие около пятнадцати человек.

Как отмечается, один из участников пробил ножом два колеса на припаркованных друг за другом машинах, а его напарник, угрожая пистолетом, заставлял пассажиров этих автомобилей оставаться в салонах. После этого один из мужчин нанес около десяти ножевых ранений оппоненту.

Сообщается также, что причиной драки стал долг одного из крымских татар перед чеченцами. На помощь должнику прибыли люди "депутата" единоросса Крымбариева. В результате стычки ранения получили заместитель постпреда Чечни в Крыму Саламбек Сагаипов , его сын и подчинённый.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на железнодорожной станции Вильно в Польше произошел серьезный конфликт между группой украинцев и поляков.

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