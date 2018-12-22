Казак по кличке "Крамаха": в сети показали нового "груза 200" у боевиков ДНР

Стало известно о ликвидации 15 декабря бойцами ВСУ террориста ДНР Александра Баранова по кличке "Крамаха". В сети показали его фото.

Об этом написал пользователь под ником Necro Mancer в Twitter.

"Баранов Александр Александрович "Крамаха" (Дружковка, 30/11/76) погиб в р-не Горловки 15/12/18 (предположительно, подрыв на мине/растяжке) груз200", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря на Донбассе боевики понесли потери. Военные ВСУ ликвидировали 4 террористов фейковых республик ДНР и ЛНР.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото четырех боевиков, ликвидированных ВСУ на Донбассе. Также стало известно, что 35-летнего боевика, который воевал против Украины на Светлодарской дуге, приговорили к 10 годам тюрьмы.