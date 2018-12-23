Под Киевом на стройке нашли тело зверски убитой женщины: детали

Сотрудники полиции задержали под Киевом ранее судимого мужчину, который подозревается в жестоком убийстве женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как отмечается, изуродованное обнаженное тело 43-летней женщины, прикрытое одеждой, нашли на территории строительства в Софиевской Борщаговке. Два дня понадобилось работникам Киево-Святошинского отдела полиции, чтобы установить подозреваемого в убийстве. 28-летний житель Полтавщины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и за совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение.

Мужчина сознался в содеянном и предоставил работникам полиции показания преступления.

Установлено, что молодой человек отбывал наказание за совершение покушения на умышленное убийство и освободился из мест лишения свободы в прошлом году досрочно, а в Киевскую область приехал на заработки.

В Софиевской Борщаговке он устроился разнорабочим на стройку, где познакомился с 43-летней женщиной, которая приехала из Львовской области в поисках работы.

"В тот трагический вечер, после совместного употребления алкоголя, он предложил своей знакомой вступить с ним в интимные отношения, на что она согласилась. Тогда он и набросился на женщину: схватил за волосы, бил ее головой о металлические трубы. Затем взял деревянный брус, длиной 2 м и продолжал наносить ей телесные повреждения. Когда изверг наконец увидел, что она мертва, просто прикинул тело одеждой и пошел спать", – говорится в сообщении полиции.

Задержали сотрудники полиции вора на рабочем месте, на стройке. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом в селе Новая Маковка Рокитнянского района мужчина забил свою жену до смерти.