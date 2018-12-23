Под Полтавой маршрутка попала в серьезное ДТП: есть пострадавшие

В воскресенье, 23 декабря, в Полтавской области перевернулась маршрутка "Киев-Сумы": трое человек пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Как отмечается, инцидент произошел на автодороге "Сумы-Ромны-Пирятин" возле села Красное. Водитель маршрутки Mercedes Sprinter не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В салоне находились 15 человек, трое из которых получили незначительные телесные повреждения. Последним оказана помощь на месте происшествия. Одного человека доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 декабря в Киеве на улице Академика Булаховского произошло ДТП с пострадавшими - маршрутка "Богдан" врезалась в дерево.