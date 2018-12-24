В стране ЕС запаниковали из-за брошенных украинцами евроблях: новые фото

В Словакии бьют тревогу из-за большого количества автомобилей с иностранной регистрацией, оставленных на границе с Украиной.

Об этом пишет Мукачево.net.

Как передает издание, их скопление можно увидеть в селе Убля. Только за первые две недели декабря украинцы оставили там более сотни автомобилей. Количество брошенных легковых автомобилей продолжает расти. Сейчас их больше сотни.

Некоторые находятся здесь неделю или две, остальные стоят под открытым небом уже годами. Есть такие, от которых остался только кузов или в аварийном состоянии.

Так, уточняется, что местные власти пока не могут решить эту проблему, хотя "не позволят превратить Ублю на огромный мусорник".

Подробнее о проблеме евроблях, читайте в материале "Апострофа": Звонили даже из Москвы: кому выгодно использовать "бляхеров" в политических играх в Украине.