Во Львове скорая переехала мать с ребенком на тротуаре: подробности и видео

В субботу, 22 декабря, во Львове на пешеходной дорожке автомобиль "скорой помощи" переехал женщину с ребенком.

Соответствующее видео публикует на своей странице депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич.

По словам пострадавшей, они стояли на тротуаре, когда от удара машины женщина отлетела назад, а ребенок попал под "скорую". К счастью, обошлось без серьезных травм.

Водитель и сотрудники "скорой" обвинили во всем пострадавшую.

"Я остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка, вытянув ее осмотрела, она была в стрессовом состоянии и ужасно плакала. Водитель вышел и сказал что нас нe видел, что я нeдосмотрела ребенка и сама во всем виновата. Подошел их сотрудник, сказал что всe видел и он свидетель, что я сама виновата, слишком близко стояла к машине и водитель мeня не мог увидеть... Поразила равнодушие бригады быстро и помощи, которые сбили нас и отказались везти нас в больницу, так как спешили на вызов", – говорит женщина.

В то же время, на видео можно увидеть, что "скорая" стояла в десятке метров от пострадавших, и перед тем как сбить их, проехала большое расстояние.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 декабря в Житомире произошло жуткое ДТП: машина скорой помощи и автомобиль одновременно влетели в жилой дом, в результате чего пострадали шесть человек.