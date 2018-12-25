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В Днепре вора-неудачника подвела простыня: опубликованы фото и видео

вторник, 25 декабря 2018, 11:32

В понедельник, 24 декабря, в Днепре задержали двоих воров, один из которых при попытке ограбления квартиры выпал из окна.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, грабителей застали врасплох хозяева квартиры, которые попытались открыть дверь. Хозяева закрыли грабителей в квартире. Единственным выходом для непрошеных гостей оказалось окно. Они соорудили веревку из простыней и намеревались спуститься по ней на козырек амбулатории.

Первый вор, который попытался спуститься – упал. Второй решил остаться в квартире. На место прибыли несколько патрулей полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и "скорая помощь". Патрульные дежурили на всех выходах из здания и опрашивали свидетелей, пока спасатели ставили к козырьку подъезда стремянку, чтобы достать неудачливого вора.

Мужчину положили на носилки, зафиксировали голову и привязали веревками. В таком состоянии его и спускали вниз. Злоумышленника госпитализировали. Второго вора правоохранители уже ожидали полицейские.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве группа воров попали на камеры наблюдения сразу в нескольких барах.

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